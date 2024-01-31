Мельниченко поблагодарил всех, кто занимался приемом белгородских школьников Общество

Пенза, 31 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто занимался приемом белгородских школьников.

Фото: T.me/omelnichenko

«Каждый из наших земляков, кто занимался приемом школьников, приехавших к нам из Белгородской области, достоин глубокой и искренней благодарности. В этом месяце с приграничных территорий из-под обстрелов укронацистов на пензенскую землю вывезли две группы ребят. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения, обеспечены всем необходимым, включены в учебный и спортивно-тренировочный процессы. Считаю, что Пензенская область достойно справилась с поставленной задачей», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 30 января.

Он выразил благодарность сотрудникам МВД, МЧС, Росгвардии, офицерам и курсантам Пензенского артиллерийского инженерного института, медицинским работникам, а также представителям Минобразования и Минтруда региона.

«Отдельное спасибо волонтерам за их неоценимую поддержку. Если наша молодежь готова спешить на помощь людям, то можно быть спокойными за будущее родного региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.