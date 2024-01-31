10:50:45 Среда, 31 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко поблагодарил всех, кто занимался приемом белгородских школьников

09:17 | 31.01.2024 | Общество

Печать

Пенза, 31 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто занимался приемом белгородских школьников.

Мельниченко поблагодарил всех, кто занимался приемом белгородских школьников

Фото: T.me/omelnichenko

«Каждый из наших земляков, кто занимался приемом школьников, приехавших к нам из Белгородской области, достоин глубокой и искренней благодарности. В этом месяце с приграничных территорий из-под обстрелов укронацистов на пензенскую землю вывезли две группы ребят. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения, обеспечены всем необходимым, включены в учебный и спортивно-тренировочный процессы. Считаю, что Пензенская область достойно справилась с поставленной задачей», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 30 января.

Он выразил благодарность сотрудникам МВД, МЧС, Росгвардии, офицерам и курсантам Пензенского артиллерийского инженерного института, медицинским работникам, а также представителям Минобразования и Минтруда региона.

«Отдельное спасибо волонтерам за их неоценимую поддержку. Если наша молодежь готова спешить на помощь людям, то можно быть спокойными за будущее родного региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Читайте также
В Колышлейском районе опрокинулся грузовик, водитель госпитализирован Житель Кузнецка предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
Житель Башмаковского района угрожал знакомой убийством, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено против пензенца, который незаконно хранил дома патроны
Пензенец, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 260 часов обязательных работ и лишился автомобиля Житель Никольского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама