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В Пензенской области дан старт Году семьи

09:17 | 01.02.2024 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2024. PenzaNews. Официальный старт Году семьи дан в Пензенской области в ходе I регионального семейного фестиваля, который прошел в центре культуры и досуга Пензы в минувшую среду, 31 января.

В Пензенской области дан старт Году семьи

Фото: Pnzreg.ru

На мероприятие были приглашены 140 семей — многодетные и молодые семьи, а также семьи участников СВО.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил уверенность, что проведение фестиваля со временем станет хорошей традицией.

Он отметил, что число многодетных семей в регионе увеличивается: сейчас их более 11 тысяч.

«Год семьи, объявленный главой государства, является хорошей стартовой точкой для того, чтобы оперативно и системно заниматься решением демографических вопросов», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что Пензенская область вошла в пилотный проект по стимулированию рождаемости, основные мероприятия в его рамках будут реализованы в Сердобском и Земетчинском районах.

«Вы знаете, что президентом поставлены очень серьезные задачи по поддержке семей. Это и создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, и поддержка многодетных. Сейчас мы оперативно осуществляем все необходимые расчеты для того, чтобы все эти меры ввести в полном объеме», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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