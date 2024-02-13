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ФСБ предупредила пензенцев о возросшей активности иностранных кол-центров, которые пытаются завязать контакты с работниками оборонных предприятий

12:29 | 13.02.2024 | Общество

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Пенза, 13 февраля 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило о возросшей активности иностранных кол-центров, которые через мессенджеры пытаются завязать контакты с работниками оборонных предприятий с целью получения информации.

ФСБ предупредила пензенцев о возросшей активности иностранных кол-центров, которые пытаются завязать контакты с работниками оборонных предприятий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области сообщает, что в условиях проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине беспрецедентно возросла активность так называемых «иностранных кол-центров», расположенных в недружественных странах, направленная на нанесение ущерба российскому государству. Так, интернет-мошенники, используя информацию, получаемую в открытых источниках (социальные сети, форумы и т.д.), осуществляют попытки завязывания контактов с работниками оборонных предприятий посредством популярных мессенджеров. В зависимости от реакции конкретного гражданина выбираются методы воздействия: это либо стимулирование материальной заинтересованности, либо запугивание с использованием имеющихся сведений в отношении самого работника, либо членов его семьи, в том числе оказание морального давления (угрозы, шантаж) на близких родственников. Добившись установления сотрудничества, российскому гражданину ставятся задачи по сбору и передачи сведений в отношении предприятия, образцов производимой продукции, информации в отношении сотрудников предприятия и членов их семей», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и по вышеуказанным фактам обращаться в дежурную службу УФСБ России по Пензенской области по телефонам: +7 (8412) 63-13-95 и 56-31-64», — добавляется в тексте.

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