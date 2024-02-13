В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» Общество

Пенза, 13 февраля 2024. PenzaNews. 84 водителя привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области 12 февраля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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«В текущем году на территории Пензенской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в которых 20 детей получили травмы различной степени тяжести», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.