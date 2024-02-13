05:03:47 Среда, 14 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Любителям зимней рыбалки напомнили об опасности выхода на лед

17:57 | 13.02.2024 | Общество

Печать

Пенза, 13 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Пензенской области провели очередной рейд по водным объектам, в ходе которого напомнили любителям зимней рыбалки об опасности выхода на лед.

Любителям зимней рыбалки напомнили об опасности выхода на лед. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, в рамках профилактического мероприятия инспекторы пообщались с рыбаками и раздали им тематические памятки и буклеты.

«С приближением весны и в связи с перепадами температур обстановка становится опасной. Лед сейчас неоднородный, рыхлый, ломкий, появились многочисленные промоины [...] Существуют места, где толщина льда минимальна. Такие участки легко не заметить в сумерках, в темноте, при отблеске солнечного света или при непогоде», — отмечается в тексте.

Читайте также
Пензенец обвиняется в причинении смерти знакомому В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»
В Пензе пенсионерка передала 220 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Уголовное дело возбуждено против жителя Бессоновского района, который незаконно хранил револьвер
Житель Земетчинского района осужден за применение насилия в отношении сотрудника полиции Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке комплекта колес для автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама