Любителям зимней рыбалки напомнили об опасности выхода на лед Общество

Пенза, 13 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Пензенской области провели очередной рейд по водным объектам, в ходе которого напомнили любителям зимней рыбалки об опасности выхода на лед.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, в рамках профилактического мероприятия инспекторы пообщались с рыбаками и раздали им тематические памятки и буклеты.

«С приближением весны и в связи с перепадами температур обстановка становится опасной. Лед сейчас неоднородный, рыхлый, ломкий, появились многочисленные промоины [...] Существуют места, где толщина льда минимальна. Такие участки легко не заметить в сумерках, в темноте, при отблеске солнечного света или при непогоде», — отмечается в тексте.