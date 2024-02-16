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Опубликована электронная версия второго тома «Истории Пензенского края»

17:02 | 16.02.2024 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. Второй том «Истории Пензенского края» опубликован в пензенской электронной библиотеке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Опубликована электронная версия второго тома «Истории Пензенского края»

Фото: Pnzreg.ru

«Издание можно не только прочитать, но и скачать для личного пользования», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что редактором второго тома стал директор областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, доктор исторических наук, профессор Владимир Первушкин.

«Источниками для написания книги послужили результаты исторических и этнографических исследований, материалы региональных и федеральных архивов, музейные фонды и личные коллекции», — сказано в сообщении.

Данная книга — продолжение первого тома «Истории Пензенского края», охватывающего период с древнейших времен до конца XVIII века.

Второй том посвящен XIX веку, времени восстановления Пензенской губернии, эпохе великих реформ, началу социальной, технической и культурной модернизации региона.

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