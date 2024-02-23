21:18:38 Пятница, 23 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе почтили память защитников Отечества

13:16 | 23.02.2024 | Общество

Печать

Пенза, 23 февраля 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

В Пензе почтили память защитников Отечества

Фото: Pnzreg.ru

Участие в нем приняли представители власти, Вооруженных сил России, правоохранительных органов, ветеранских и молодежных организаций.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к вечному огню.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», накануне Дня защитника Отечества в киноконцертном зале «Пенза» прошло торжественное мероприятие, гостями которого стали участники СВО и их семьи, представители ветеранских и общественных организаций, почетные граждане, а также кадеты, юнармейцы и члены отряда содействия полиции «Тигр».

Кроме того, в ходе церемонии, состоявшейся в областном правительстве, губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся пензенцам государственные, ведомственные и региональные награды.

Читайте также
Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке детской одежды В Кузнецке ребенок госпитализирован после наезда «Нивы»
В Пензе в ДТП пострадали два ребенка В Сердобске водитель автобуса сбил молодого человека
Жительница Пензы лишилась более 2 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику В Пензенской области подросток подозревается в мошенничестве в крупном размере и с причинением значительного ущерба
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама