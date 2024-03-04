Школе села Большой Вьяс присвоено имя Александра Вотчникова
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Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Имя Александра Вотчникова, который погиб при выполнении боевого задания в ходе СВО и посмертно награжден орденом Мужества, присвоено школе села Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального парламента в ходе 15-й очередной сессии в понедельник, 4 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
С инициативой о присвоении общеобразовательному учреждению имени Александра Вотчникова, который с 2003 по 2014 годы учился в сельской школе, выступил губернатор Олег Мельниченко.
1 февраля в ходе торжественного открытия новой школы в селе Большой Вьяс глава региона пообещал внести законопроект для рассмотрения на ближайшей сессии Заксобрания.
Вотчников Александр Евгеньевич родился в селе Железинка Республики Казахстан 20 мая 1996 года.
С 2003 по 2014 годы учился в школе села Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области, являлся победителем районных и областных соревнований по легкой атлетике.
После окончания школы поступил в Пензенский государственный университет на факультет энергетики, нанотехнологий и радиоэлектроники.
B июле 2019 года был призван в ряды Вооруженных сил РФ. B период прохождения срочной службы поступил на военную службу по контракту.
С 22 февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции на Украине.
Погиб 5 марта 2022 года при исполнении воинского долга.
Посмертно награжден орденом Мужества.