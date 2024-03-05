Олег Мельниченко поручил максимально подготовить регион к прохождению паводка и началу пожароопасного сезона Общество

Пенза, 5 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поручил максимально подготовить регион к прохождению паводка и началу пожароопасного сезона.

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель субъекта федерации подчеркнул, что в 2023 году в Пензенской области был принят ряд технических мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, на самых проблемных участках отремонтированы гидротехнические сооружения, расчищены русла рек.

«Обращаю внимание глав муниципальных образований на необходимость достоверной и своевременной передачи информации о паводковой обстановке в оперативный штаб, при необходимости — своевременном установлении органами местного самоуправления режима ЧС. Замалчивать проблемы недопустимо», — сказал Олег Мельниченко.

В 2024 году для реагирования на ситуации, связанные с паводком, создана группировка сил численностью более 10,5 тыс. человек с 1,5 тыс. единиц техники.

Ведется постоянный мониторинг хода гидрологических процессов по данным дистанционного зондирования Земли, аэрофотосъемки местности, а также сведений, получаемых с постов наблюдения органов местного самоуправления.

Для повышения оперативности реагирования и слаженности действий проводятся тренировки и учения различного уровня. В период с 6 по 16 марта запланирована проверка готовности органов управления, сил и средств пензенской территориальной подсистемы РСЧС к действиям в паводкоопасный период и пожароопасный сезон.

Этой весной наступление пожароопасного сезона прогнозируется на апрель.

«Обращаю внимание глав районов — до наступления пожароопасного сезона, после полного схода снежного покрова, каждый квадратный метр территории населенных пунктов должен быть очищен от мусора, опавших листьев, сухой травы. На сельских территориях должно быть обеспечено наличие источников воды с возможностью подъезда пожарной техники, а также наличие первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.