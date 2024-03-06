В Пензенской области участники командно-штабных учений отработали действия по защите населенных пунктов от природных пожаров Общество

Пенза, 6 марта 2024. PenzaNews. Участники всероссийских командно-штабных учений в Пензенской области в рамках второго этапа отработали действия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По легенде, на окраине Пензы в Ахунско-Ленинском лесничестве произошло возгорание сухой травы с дальнейшим распространением огня на прилегающий лесной массив; площадь низового пожара — 26 га, произошел переход огня на частный сектор, им охвачено 5 домов и 8 надворных построек, есть погибшие и пострадавшие.

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На место условного пожара прибыли силы и средства МЧС, пожарно-спасательного центра, Минлесхоза региона, полиции, а также службы жизнеобеспечения. В кратчайшие сроки он был ликвидирован.

Различные вводные по тушению пожаров отрабатывались во всех районах Пензенской области.

Также в рамках учений была проведена проверка готовности систем оповещения населения. Ровно в 10.40 по всей области зазвучали электросирены, затем эфиры телеканалов и радиостанций были замещены специальной информацией.

«В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, который стартует в нашем регионе с 5 апреля, показан высокий уровень взаимодействия служб, привлекаемых на ликвидацию пожаров», — цитирует начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрия Козлова пресс-служба ведомства.