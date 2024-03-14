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Олег Мельниченко доложил Марату Хуснуллину о ходе реализации нацпроектов в Пензенской области

14:46 | 14.03.2024 | Общество

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Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко доложил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину о ходе реализации национальных проектов в Пензенской области на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в формате видеоконференцсвязи в четверг, 14 марта.

Олег Мельниченко доложил Марату Хуснуллину о ходе реализации нацпроектов в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Марат Хуснуллин отметил успешную реализацию в Пензенской области программы семейной ипотеки. По оценке Минстроя РФ, регион находится в числе лидеров по показателям предоставления льготной ипотеки.

В 2023 году объем выделенных из областного бюджета средств на поддержку льготной ипотеки составил 150 млн. рублей. В первом квартале 2024 года по поручению Олега Мельниченко на эти цели предусмотрено 50 млн. рублей.

Еще одной темой стало развитие дорожной сети и общественного транспорта.

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Глава региона проинформировал, что в рамках реализации инфраструктурных проектов планируется досрочное завершение реконструкции автомобильной дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино». Работы закончат на 6 месяцев раньше намеченного срока.

Олег Мельниченко отметил, что также с опережением графика ведется строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в селе Засечном Пензенской области. Одним из этапов было возведение контактной троллейбусной сети и тяговой подстанции в микрорайоне «Город Спутник», где проживают около 50 тыс. жителей.

«Сейчас ведется технологическое присоединение тяговой подстанции, в ближайшее время мы запустим наши новые троллейбусы. Это очень востребованный межмуниципальный маршрут. Мы открыли его в прошлом году, но троллейбусы ходили по микрорайону на автономном ходу. Благодаря Вашей поддержке и поддержке президента движение будет открыто по вновь построенной контактной сети протяженностью более 4 км», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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