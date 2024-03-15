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Олег Ягов и Денис Токарский обсудили развитие пензенской областной организации СЖР

18:28 | 15.03.2024 | Общество

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Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Рабочая встреча первого заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова и управляющего делами Союза журналистов России, главы секретариата СЖР Дениса Токарского состоялась в пятницу, 15 марта.

Олег Ягов и Денис Токарский обсудили развитие пензенской областной организации СЖР

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, стороны обсудили дальнейшее развитие пензенской организации СЖР, которую осенью 2023 года возглавила Юлия Измайлова.

Одним из первых шагов в работе нового председателя стало возрождение фестиваля поющих журналистов, получившего название «Редакция».

Также запланировано проведение фестиваля «А мы из Пензы», который в этом году будет посвящен 30-летию телеканала «Экспресс», и участие пензенской делегации в XXVIII форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи.

«Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с общественной организацией в части повышения квалификации сотрудников пензенских СМИ и пресс-служб, развития местных медиа, в том числе молодежных», — сказал Олег Ягов.

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