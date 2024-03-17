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Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником

10:29 | 17.03.2024 | Общество

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Пенза, 17 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В каждой из этих сфер деятельности, безусловно, есть своя специфика, но всех вас объединяет общая цель — обеспечение жителей Пензенской области качественными услугами», — подчеркнул глава региона.

«Вы широко внедряете в практику ресурсосберегающие технологии и инновационные решения, обновляете объекты инфраструктуры, регулярно проводите ремонт и реконструкцию сетей. Ваша работа требует обширных знаний и умений, ответственного отношения к делу, умения работать с людьми. Замечательно, что этими качествами вы наделены сполна. И это — надежная основа ваших настоящих и будущих свершений», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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