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Михаил Демин назначен главным редактором «Пензенской правды»

11:42 | 23.03.2024 | Общество

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Пенза, 23 марта 2024. PenzaNews. Михаил Демин назначен на должность главного редактора государственного автономного учреждения Пензенской области «Информационный центр «Пензенская правда».

Михаил Демин назначен главным редактором «Пензенской правды». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувшую пятницу, 22 марта, нового руководителя коллективу учреждения представил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, который координирует в том числе вопросы проведения единой государственной политики в сфере СМИ, полиграфии и массовых коммуникаций.

С конца июня 2023 года обязанности главного редактора «Пензенской правды» временно исполнял Андрей Земсков. Он приступил к ним после того, как свой пост покинул Павел Шишкин, занимавший его с осени 2010 года.

Кроме того, летом 2023-го Павел Шишкин оставил должность председателя пензенской организации Союза журналистов России. Осенью ее заняла главный редактор газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

До своего назначения Михаил Демин руководил ООО «Издательство «Наш дом». Соучредителями компании являются Андрей Саул, Михаил Трушин, Валентина Демина и Карина Лукичева. Издательство выпускает еженедельники «Пенза плюс ТВ» и «Молодой ленинец», а также является учредителем сетевого издания «Пенза — наш дом».

Михаил Демин — один из четырех совладельцев ООО «ПензаИнформ», которое является учредителем одноименного сетевого издания. У Михаила Демина, как и у генерального директора компании Владимира Белова, — 33%, у Алексея Каримова и Александра Зенкова — 25% и 9% соответственно.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ на 23 марта 2024 года, Михаил Демин значится и генеральным директором ООО «Издательство «Наш дом», и совладельцем ООО «ПензаИнформ».

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