19:55:21 Суббота, 30 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области состоялась первая экспертная сессия в рамках образовательной программы «Ребенок дома»

11:13 | 30.03.2024 | Общество

Печать

Пенза, 30 марта 2024. PenzaNews. Первая экспертная сессия в рамках образовательной программы «Ребенок дома», организованная для специалистов, работающих с семьями в кризисных ситуациях, прошла в пензенском областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов.

В Пензенской области состоялась первая экспертная сессия в рамках образовательной программы «Ребенок дома». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, данная программа запущена благодаря реализации в 14 субъектах РФ пилотного проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет» стратегической программы «Дети в семье» уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Проект ориентирован на снижение рисков помещения детей до 4 лет в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Экспертную сессию провели профессор Московского педагогического государственного университета Владимир Кабанов и юрист, эксперт в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Мария Дремина.

Модераторы организовали взаимодействие слушателей в малых группах.

Участникам предстояло ответить на ряд вопросов, в частности, о том, как они видят свою роль при реализации пилотного проекта, что необходимо сделать для повышения результативности работы и какие знания, умения и навыки необходимы специалистам для достижения поставленных задач.

По информации Минтруда Пензенской области, очная сессия является первым этапом программы «Ребенок дома».

Читайте также
Уголовное дело возбуждено после происшествия в Золотаревке, где трактор без водителя наехал на мужчину Пензенский облсуд оставил под стражей актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках
Мельниченко нацелил на дальнейшее наращивание объемов экспорта В Пензе бывший председатель правления ТСЖ подозревается в коммерческом подкупе
В Пензе 16-летний подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотического средства Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на улице Стасова в Пензе и скрылся
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама