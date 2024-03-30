В Пензенской области состоялась первая экспертная сессия в рамках образовательной программы «Ребенок дома» Общество

Пенза, 30 марта 2024. PenzaNews. Первая экспертная сессия в рамках образовательной программы «Ребенок дома», организованная для специалистов, работающих с семьями в кризисных ситуациях, прошла в пензенском областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, данная программа запущена благодаря реализации в 14 субъектах РФ пилотного проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет» стратегической программы «Дети в семье» уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Проект ориентирован на снижение рисков помещения детей до 4 лет в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Экспертную сессию провели профессор Московского педагогического государственного университета Владимир Кабанов и юрист, эксперт в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Мария Дремина.

Модераторы организовали взаимодействие слушателей в малых группах.

Участникам предстояло ответить на ряд вопросов, в частности, о том, как они видят свою роль при реализации пилотного проекта, что необходимо сделать для повышения результативности работы и какие знания, умения и навыки необходимы специалистам для достижения поставленных задач.

По информации Минтруда Пензенской области, очная сессия является первым этапом программы «Ребенок дома».