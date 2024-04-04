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Уровень воды в Сердобе снизился до 4,9 метра — глава района

16:26 | 04.04.2024 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. Уровень воды в реке Сердобе Пензенской области, который ранее находился на отметке 5 метров 5 см, снизился до 4 метров 90 см. Об этом сообщил глава Сердобского района Александр Бедикин.

Уровень воды в Сердобе снизился до 4,9 метра — глава района

Фото: T.me/av_bedikin

«По состоянию на 16.00 вода в реке Сердобе находится на отметке 4,9 метра», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 4 апреля.

«Наблюдается плавное снижение уровня воды», — добавил Александр Бедикин.

Накануне пресс-служба прокуратуры Пензенской области сообщила, что в связи с повышением температуры воздуха и активным таянием снега в зону подтопления попадает пять домовладений в Сердобске.

В настоящее время работает круглосуточный пост аварийно-спасательной службы. О фактической паводковой ситуации население информируется посредством муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

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