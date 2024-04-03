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Уровень воды в Сердобе не изменился, паводковая обстановка остается стабильной — Бедикин

16:08 | 03.04.2024 | Общество

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Пенза, 3 апреля 2024. PenzaNews. Уровень воды в реке Сердобе Пензенской области, как и накануне, составляет 5 метров 5 см, паводковая обстановка остается стабильной. Об этом сообщил глава Сердобского района Александр Бедикин.

Уровень воды в Сердобе не изменился, паводковая обстановка остается стабильной — Бедикин

Фото: T.me/av_bedikin

«В настоящее время уровень воды в реке Сердобе находится на отметке 5 метров 5 см. Паводковая обстановка остается стабильной с вечера 1 апреля», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 3 апреля.

Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что прокурор Сердобского района Дмитрий Соломадин проверил готовность сил и средств муниципального образования к прохождению паводка. В частности, он осмотрел пункт временного размещения граждан, развернутый на базе детской спортивной школы Сердобска.

По информации надзорного ведомства, в связи с повышением температуры воздуха и активным таянием снега в зону подтопления попадает пять домовладений в Сердобске.

В настоящее время работает круглосуточный пост аварийно-спасательной службы. О фактической паводковой ситуации население информируется посредством муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

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