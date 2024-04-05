Следователи в Пензе проводят проверку по сообщению об ухудшении самочувствия детей после посещения школьного бассейна Общество

Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. Следователи в Пензе проводят проверку по сообщению об ухудшении самочувствия школьников после посещения ими бассейна.

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«4 апреля в следственный отдел по Октябрьскому району Пензы [...] поступило сообщение об ухудшении самочувствия учащихся пятого класса после посещения бассейна в одной из школ города. По данному факту незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты пробы воды из бассейна, опрашиваются учащиеся и педагогический коллектив школы. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проверку также проводит прокуратура Октябрьского района Пензы.