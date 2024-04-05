Татьяна Прошина стала совладельцем ООО «Издательство «Наш дом» Общество

Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. Бывший генеральный директор ЗАО «ТРК «Наш Дом» Татьяна Прошина, которая в настоящее время является заместителем директора центра культуры Пензенского государственного университета и доцентом кафедры «Журналистика», стала совладельцем ООО «Издательство «Наш дом».

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Изменения в составе соучредителей компании произошли после того, как Михаил Демин покинул должность генерального директора в связи с назначением на пост главного редактора государственного автономного учреждения Пензенской области «Информационный центр «Пензенская правда».

В конце марта руководителем ООО «Издательство «Наш дом» стал Андрей Саул, который является один из совладельцев компании. Размер его доли составляет 21% (номинальная стоимость доли — 4,2 тыс. рублей).

Валентина Демина, как и Михаил Трушин, владеет 30% (по 6 тыс. рублей), у Карины Лукичевой и Татьяны Прошиной — по 9,5% (по 1,9 тыс. рублей).

Уставный капитал ООО «Издательство «Наш дом» на данный момент составляет 20 тыс. рублей. До появления Татьяны Прошиной в составе соучредителей компании он был вдвое меньше — 10 тыс. рублей.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», Андрей Саул владел долей в размере 21% (номинальная стоимость доли составляла 2,1 тыс. рублей), Валентина Демина и Михаил Трушин имели доли по 30% (по 3 тыс. рублей), у Карины Лукичевой было 19% (1,9 тыс. рублей).

Основной вид экономической деятельности ООО «Издательство «Наш дом» не изменился. Как и прежде, это издание газет.

«Наш дом» выпускает еженедельники «Пенза плюс ТВ» и «Молодой ленинец», а также является учредителем сетевого издания «Пенза — наш дом».