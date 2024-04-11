В Заречном стартовали ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Общество

Пенза, 11 апреля 2024. PenzaNews. Ремонтные работы, запланированные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», стартовали в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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Из него следует, что в настоящее время рабочие демонтируют старые бордюры на участке проспекта 30-летия Победы (от улицы Заречной до жилого дома №38), на следующей неделе намечено приступить к срезке поверхностного слоя дорожного покрытия.

«В этом году запланировано заменить асфальтовое покрытие на трех участках. Помимо отрезка дороги по проспекту 30-летия Победы, ремонт проезжей части будет полностью выполнен на 20-й дороге (от проспекта Мира до КПП №6) и на улице Восточной (от улицы Индустриальной до улицы Лесной). Кроме того, запланировано устройство сети наружного освещения на улице Транспортной», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в этом году на капитальный ремонт дорог в Заречном в рамках нацпроекта «БКД» планируется направить около 67 млн. рублей.