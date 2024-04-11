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В Кузнецке приступили к ямочному ремонту дорог

14:38 | 11.04.2024 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2024. PenzaNews. Подрядная организация «Дорсервис» начала работы по фрезеровке дорог, очистке участков от пыли и грязи, которые впоследствии будут пролиты битумом, а затем заасфальтированы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Кузнецка Пензенской области.

В Кузнецке приступили к ямочному ремонту дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выполнены работы по улице Пензенской (от улицы Сухановской до улицы Правды), продолжатся — по улице Ленина (от улицы Пензенской до улицы Московской), улице Кирова (от улицы Гражданской до улицы Стекловской)», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в сквере возле управления образования начались работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Это первый этап реализации проекта. В этом году здесь будут обустроены пешеходные зоны и установлено освещение. Работы подрядная организация ООО «Ак-Строй» планирует выполнить работы до конца июня», — говорится в сообщении.

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