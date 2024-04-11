На заседании правительства региона обсудили ситуацию с восстановлением дорожного покрытия в Пензе после вскрышных работ Общество

Пенза, 11 апреля 2024. PenzaNews. Результаты восстановления ресурсоснабжающими организациями дорожного покрытия в Пензе после проведения вскрышных работ стали одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в четверг, 11 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Как было отмечено, в 2023 году ресурсоснабжающие организации начали земляные работы на 3 тыс. 86 объектах, восстановление проведено на 2 тыс. 968. Наибольшее число невосстановленных объектов приходится на ПАО «Т Плюс» и ООО «Горводоканал».

Кроме того, работы велись на 71 участке автомобильных дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2018–2023 годах. Сейчас эти участки отсыпаны щебнем или восстановлены по временной схеме холодной или литой асфальтобетонной смесью.

«Я категорически запрещаю принимать объекты, где вместо нормального восстановления дорожного покрытия какие-то заплатки», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Прошу прокуратуру подключиться к решению этого вопроса. Нужно создать рабочую группу, применять всю мощь правоохранительных органов. Вскрыли дороги — обязаны привести их в нормативное состояние», — добавил он.

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев сообщил, что для ремонтных бригад ресурсоснабжающих организаций проведены мастер-классы на улицах Бакунина и Бородина в Пензе по восстановлению дорожного покрытия с соблюдением технологии и лабораторной оценкой качества.

Как сообщает пресс-служба облправительства, ранее по поручению губернатора Олега Мельниченко в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях были внесены изменения. Теперь предусмотрены штрафные санкции за непринятие мер не только по устранению последствий разрытий, но и просадок дорожного полотна.

Штраф для должностных лиц составляет от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 200 до 500 тыс. рублей.

Восстановительные работы должны быть завершены к 9 мая.