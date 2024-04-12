Олег Мельниченко вручил представителям 12 АТП ключи от 79 новых автобусов Общество

Пенза, 12 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил представителям 12 АТП ключи от 79 новых автобусов отечественного производства большой, средней и малой вместимости.

Фото: Pnzreg.ru

Торжественная церемония передачи машин состоялась на Юбилейной площади Пензы в минувший четверг, 11 апреля.

В кузнецкое пассажирское автотранспортное предприятие передано 30 автобусов, в Заречный — 10. Каменский район получил 8 машин, Никольский — 6, Нижнеломовский и Белинский — по 5 единиц транспорта. По три автобуса направлено в Башмаковский, Лопатинский, Шемышейский и Земетчинский районы, два — в Спасский, один — в Вадинский.

Новые машины закуплены в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, на средства специального казначейского кредита.

«Хочу сказать слова благодарности нашему президенту за то, что он сформулировал эту программу, за то, что у нас есть возможность активно в ней участвовать», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Мы целенаправленно будем поставлять технику для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов в малых городах и на сельских территориях», — добавил он.

Губернатор отметил, что при распределении транспорта по районам области учитывались запросы жителей, пассажиропоток и состояние автопарка.

«Мы определили регулярные маршруты, на которых замена автотранспорта нужна в первую очередь, руководствуясь в том числе обращениями граждан. Новый транспорт позволит повысить качество и регулярность перевозок. Рассчитываю, что люди останутся довольны. Но мы на этом останавливаться не собираемся. Будем дальше работать над обновлением автопарка общественного транспорта», — сказал глава региона.

Он напомнил, что в Пензу уже поступили 85 новых троллейбусов из 94, 64 работают на маршрутах, по остальным идет процесс приемки.

«Можно с гордостью сказать, что последний раз в таком масштабе парк общественного транспорта в Пензе обновлялся в советское время, поэтому надо с оптимизмом смотреть в будущее. Наш президент Владимир Владимирович Путин анонсировал новую программу развития общественного транспорта, наш регион также будет в нее включаться», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.