В Пензенской области на двух участках трассы Р-207 введены временные ограничения для транспорта Общество

Пенза, 23 апреля 2024. PenzaNews. Временные ограничения для транспорта введены на двух участках трассы Р-207 «Пенза — Балашов — Михайловка — автомобильная дорога Р-260» со вторника, 23 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ФКУ «Поволжуправтодор».

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«С 23 апреля 2024 года на участках км 51+705 – км 51+805, км 91+488 – км 91+588 автомобильной дороги Р-207 «Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260» (Пензенская область) будет ограничено движение грузового транспорта общей массой свыше 20 тонн. Для остальных видов транспорта устанавливается ограничение скорости в 30 км/ч и 40 км/ч соответственно», — сказано в тексте.

«Данная мера вводится в связи с предаварийным состоянием путепроводов через железную дорогу «Пенза — Ртищево» на км 51+755 и на км 91+538», — добавляется в нем.