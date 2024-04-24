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В Пензенской области в рамках проекта по стимулированию рождаемости введена новая мера поддержки многодетных семей

14:02 | 24.04.2024 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам введена в Пензенской области в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости, который в настоящее время реализуется на территории Земетчинского и Сердобского районов. Соответствующий законопроект поддержан депутатами Законодательного собрания региона в ходе 17-й очередной сессии в среду, 24 апреля.

В Пензенской области в рамках проекта по стимулированию рождаемости введена новая мера поддержки многодетных семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для мотивации к рождению третьего и последующих детей устанавливается возможность погашения ипотеки за счет областного бюджета в размере не более 550 тыс. рублей в дополнение к действующей федеральной мере господдержки, предоставляемой АО «Дом.рф» (до 450 тыс. рублей). Таким образом, совокупный размер финансовой помощи в жилищной сфере семье с тремя и более детьми может составить 1 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

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В нем поясняется, что за выплатой однократно может обратиться гражданин РФ, проживающий на территории муниципалитетов – участников пилотного проекта, у которого в период с 1 сентября 2023 года по 20 декабря 2024 года родился третий ребенок или последующие дети.

«При этом ребенок должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС Пензенской области», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что объект недвижимости должен быть приобретен или построен с использованием ипотечного кредита на территории муниципального образования, участвующего в пилотном проекте.

«Реализация мер господдержки будет осуществляться АО «Дом.рф» совместно с министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области», — говорится в тексте.

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