В Пензе начали оформлять клумбы Общество

Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Сотрудники МБУ «Пензавтодор» приступили к оформлению городских клумб, однолетние цветы для которых ранее были доставлены из Подмосковья.

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«В первую очередь работники учреждения украшают территорию монумента воинской и трудовой славы, которая станет основной площадкой празднования [Дня Победы], и сквер «Проводы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

В нем добавляется, что далее при благоприятных погодных условиях будут оформлены клумбы в скверах, на въездах в город, в районе аэропорта и на других участках.

«В этом году МБУ «Пензавтодор» рассчитывает высадить порядка 296 тыс. растений — это петунии, бархатцы, кохии, сальвии и алиссум. Всего разработаны эскизы 35 крупных цветников. Их общая площадь составит около 6 тыс. кв. метров», — напоминается в тексте.