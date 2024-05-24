В Пензе музей военной техники под открытым небом пополнил еще один экспонат Общество

Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. Гаубица Д-1, ранее находившаяся на территории бывшего завода имени Фрунзе, пополнила музей военной техники под открытым небом в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

Как отмечается в сообщении пресс-службы мэрии, предварительно сотрудники МБУ «Пензавтодор» по поручению главы города Александра Басенко привели артиллерийское орудие в надлежащее состояние.

«В целях сохранения гаубицы ее очистили от старой краски, нанесли новое покрытие, привели в порядок колеса. В настоящее время артиллерийское орудие размещено в музее военной техники под открытым небом, расположенном за городской администрацией», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также принято решение о переносе стелы с именами погибших в Великой Отечественной войне рабочих завода имени Фрунзе на территорию сквера около детской музыкальной школы №2.