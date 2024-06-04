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Прокурор объявил предостережение заказчику строительства школы в Заре

09:20 | 04.06.2024 | Общество

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Пенза, 4 июня 2024. PenzaNews. Прокурор Октябрьского района Пензы объявил предостережение руководителю МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», которое является заказчиком строительства школы на 1 тыс. 100 мест в микрорайоне Заря, возводимой в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Прокурор объявил предостережение заказчику строительства школы в Заре

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«В ходе выезда работников прокуратуры района на строительный объект установлено, что, несмотря на предусмотренный муниципальным контрактом срок его сдачи до 15 августа 2024 года, подрядчик – АО «Пензгорстройзаказчик» до настоящего времени не окончил работы по утеплению фасада, строительно-монтажные и отделочные работы, благоустройство, не поставил учебное оборудование», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что предостережение о недопустимости нарушения закона объявлено заказчику с учетом особой социальной значимости объекта.

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