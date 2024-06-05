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Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии летнего сезона в лагере «Меридиан»

11:02 | 05.06.2024 | Общество

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Пенза, 5 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии летнего сезона в спортивно-оздоровительном лагере «Меридиан», материально-техническая база которого была значительно улучшена в преддверии каникул.

Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии летнего сезона в лагере «Меридиан»

Фото: Pnzreg.ru

В рамках подготовки к оздоровительной кампании на территории лагеря были построены два быстровозводимых корпуса, создана площадка для отдыха и занятий спортом, приобретена мебель, обновлены сети водоснабжения и отопления, чтобы «Меридиан» мог работать круглогодично.

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«Лагерь сильно изменился по сравнению с тем, каким он был год назад. Это все для вас, чтобы вы могли здесь полноценно отдыхать. В целом мы уже третий год занимаемся капитальным ремонтом наших детских оздоровительных лагерей, чтобы создать хорошие условия для вашего развития», — отметил Олег Мельниченко, обращаясь к школьникам во время торжественного мероприятия.

После официальной части губернатор осмотрел новые корпуса и пообщался с детьми.

«Мое самое большое вам пожелание: не теряйте время зря, отдыхайте, радуйтесь, занимайтесь спортом, чтобы это лето запомнилось и чтобы вы были здоровые, веселые и хорошо отдохнувшие!» — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в текущем сезоне в «Меридиане» будет организовано две спортивно-оздоровительные смены для 400 детей, а также состоятся сборы для 500 бойцов отряда содействия полиции «Тигр».

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