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Празднование Дня России и Дня города у Спасского собора Пензы начнется в 10.00

16:03 | 10.06.2024 | Общество

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Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие в честь Дня России и Дня города, которое пройдет в Пензе у Спасского кафедрального собора со стороны улицы Московской в предстоящую среду, 12 июня, начнется в 10.00.

Празднование Дня России и Дня города у Спасского собора Пензы начнется в 10.00. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на официальном сайте мэрии, в это время состоится вручение регалий новым почетным гражданам Пензы.

После этого планируется провести презентацию книги «История города Пензы».

На 10.30 намечен концерт сводного детского хора «Поем гимн вместе».

В 10.50, как ожидается, на сцене выступит русский народный хор имени Октября Гришина.

В 11.40 жителей и гостей города ждет концерт ансамблей «Вензеля» и «Зоренька».

С другой стороны собора — на площадке перед колокольней — в 10.30 пройдет парад флагов. В это же время начнутся демонстрационные полеты Федерации авиации общего назначения России, которые продлятся ориентировочно 10 минут.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2024 году территория вблизи Спасского кафедрального собора Пензы станет основной площадкой проведения праздничных мероприятий по случаю Дня России и Дня города.

Планируется задействовать и другие городские площади. Так, на Юбилейной будет организован «Фестиваль индейки».

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