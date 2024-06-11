Олег Мельниченко посетил Земетчинский район, где в рамках проекта по стимулированию рождаемости приводят в порядок социально значимые объекты Общество

Земетчино, 11 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Земетчинский район, где в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости приводят в порядок социально значимые объекты.

Фото: Pnzreg.ru

«Возводим модульные конструкции приемно-диагностического и сосудистого отделений, а также хирургического корпуса земетчинской больницы. Запланированы постройка новой котельной, модернизация коммуникаций. Благоустраиваем расположенный рядом сквер. Капитально ремонтируем земетчинский лицей. Обновляем фасад и систему отопления, ведем внутреннюю отделку, приводим в порядок спортзал. Есть вопросы к подрядчику. Поручил вдвое увеличить число строителей на объекте. Здание земетчинской библиотеки уже готово на 50%. Обустроена система отопления, оборудовано помещение для инвалидов-колясочников и слабослышащих посетителей библиотеки. Ремонтируем автовокзал и дорогу до привокзальный площади», — написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в минувший понедельник, 10 июня.

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Он уточнил, что в Земетчинском районе 40 объектов, где запланированы работы.

«Будем обновлять водонапорные башни, прокладывать коммуникации, ремонтировать дороги и строить тротуары. Такого масштабного обновления Земетчино не видело несколько десятков лет. И сейчас важно, чтобы работы велись четко по графику», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Мы делаем все, чтобы людям здесь было удобно и комфортно жить. Продолжаю держать ход работ на личном контроле», — добавил губернатор.