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Олег Мельниченко посетил Сердобский район, где в рамках проекта по стимулированию рождаемости приводят в порядок социально значимые объекты

10:00 | 14.06.2024 | Общество

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Сердобск, 14 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Сердобский район, где в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости приводят в порядок социально значимые объекты.

Олег Мельниченко посетил Сердобский район, где в рамках проекта по стимулированию рождаемости приводят в порядок социально значимые объекты

Фото: Pnzreg.ru

«Накануне осмотрел в Сердобске объекты, которые приводят в порядок в рамках пилотного проекта по улучшению качества жизни и стимулированию рождаемости. В сжатые сроки предстоит сделать очень многое. Благоустроим три сквера — на улицах Чайковского, Островского и в микрорайоне Ясенки. Обустроим пешеходную зону и в селе Пригородное. Полным ходом идет ремонт дорог. На улице Комсомольской работы уже завершены, на улице Быкова — близятся к завершению. Дорогу на Красной планируется закончить до середины июля, на улице Ленина — к началу октября», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 14 июня.

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По словам Олега Мельниченко, он поручил проработать варианты решения транспортного вопроса, а также подготовить заявку в Минпросвещения России на дополнительную поставку школьных автобусов.

«Готовность к сдаче в эксплуатацию школы №4, где идет капитальный ремонт, — порядка 80%. В сентябре ребята пойдут учиться в обновленное здание. Практически закончен капремонт сердобского районного дома культуры. Откроем здесь модельную библиотеку. Поставка оборудования начнется с середины июля», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что «впервые за много лет в райцентре проводится такая масштабная работа».

«Думаю, совсем скоро сердобчане смогут оценить изменения, которые происходят на их малой родине», — подытожил глава региона.

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