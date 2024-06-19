00:42:05 Четверг, 20 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Движение по мосту в Нижнем Ломове открыто после реконструкции

17:04 | 19.06.2024 | Общество

Печать

Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Движение по мосту через реку Ломовку в городе Нижнем Ломове Пензенской области открыто после реконструкции, которая проведена в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

Движение по мосту в Нижнем Ломове открыто после реконструкции

Фото: пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

«Работы начались в апреле 2023 года с демонтажа изношенных конструкций старого мостового сооружения. С тех пор было проведено переустройство сетей связи и газопровода, смонтированы шесть опор, которые были соединены пролетными балками. Укреплены откосы и конусы моста. Завершена укладка асфальта, установлены барьерные и перильные ограждения, устроены тротуары. Выполнена окраска перильных ограждений искусственного сооружения в красный цвет», — уточняется в тексте.

В нем указано, что протяженность объекта дорожной инфраструктуры составляет 112 метров, ширина — 12 метров.

«Введенный в эксплуатацию мост обеспечивает жителям западных районов Нижнего Ломова и села Норовка возможность быстро добираться на работу, в частности, до производственных цехов ГК «Дамате» и электромеханического завода. Наладился проезд в город для жителей села Кривошеевка и деревни Волженки. Сократилась дорога в школу», — отмечается в сообщении.

Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сыну убийством, возбуждено уголовное дело В Лунино водитель «BMW X6» сбил ребенка
Житель Каменки обвиняется в причинении смерти знакомому В Суре утонул мужчина, начата доследственная проверка
Руководитель подрядной компании оштрафован за срыв сроков монтажа оборудования на спортплощадке для сдачи ГТО в селе Лопатино Жительница Заречного угрожала знакомой убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама