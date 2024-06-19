Движение по мосту в Нижнем Ломове открыто после реконструкции Общество

Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Движение по мосту через реку Ломовку в городе Нижнем Ломове Пензенской области открыто после реконструкции, которая проведена в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

Фото: пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

«Работы начались в апреле 2023 года с демонтажа изношенных конструкций старого мостового сооружения. С тех пор было проведено переустройство сетей связи и газопровода, смонтированы шесть опор, которые были соединены пролетными балками. Укреплены откосы и конусы моста. Завершена укладка асфальта, установлены барьерные и перильные ограждения, устроены тротуары. Выполнена окраска перильных ограждений искусственного сооружения в красный цвет», — уточняется в тексте.

В нем указано, что протяженность объекта дорожной инфраструктуры составляет 112 метров, ширина — 12 метров.

«Введенный в эксплуатацию мост обеспечивает жителям западных районов Нижнего Ломова и села Норовка возможность быстро добираться на работу, в частности, до производственных цехов ГК «Дамате» и электромеханического завода. Наладился проезд в город для жителей села Кривошеевка и деревни Волженки. Сократилась дорога в школу», — отмечается в сообщении.