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Николаю Симонову вручены регалии почетного гражданина Пензы

14:08 | 28.06.2024 | Общество

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Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Регалии почетного гражданина Пензы вручены председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову в ходе 62-й очередной сессии городской думы, которая состоялась в пятницу, 28 июня.

Николаю Симонову вручены регалии почетного гражданина Пензы

Фото: Pnzreg.ru

Это звание было присвоено ему решением гордумы седьмого созыва от 31 мая по ходатайству губернатора Олега Мельниченко за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, плодотворную общественную и трудовую деятельность, активное участие в реализации национальных проектов, значительный личный вклад в сохранение и укрепление промышленного сектора и социально-экономическое развитие Пензы.

Регалии почетного гражданина Пензы Николаю Симонову вручили председатель гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко.

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