Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем молодежи Общество

Пенза, 29 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем молодежи.

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«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи! Это праздник всех тех, от кого во многом зависит решение масштабных задач социально-экономического развития России и Пензенской области. Замечательно, что подрастающее поколение уверенно занимает лидирующие позиции в науке, малом и среднем бизнесе, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте, в образовательной сфере, культуре. Вы принимаете активное участие в проведении специальной военной операции на территории Украины, оказываете большую гуманитарную помощь нашим славным бойцам, выигрываете гранты всероссийских и межрегиональных форумов, побеждаете на престижных молодежных конкурсах и фестивалях, завоевываете награды в интеллектуальных и спортивных соревнованиях. В основе достигнутых успехов — ваша гражданская позиция и патриотизм, обширные знания, целеустремленность, энергия, искреннее желание добросовестно служить Отечеству и родному краю», — отметил глава региона.

«Убежден, что вы сумеете приумножить ратные и трудовые свершения предшественников, внести достойный вклад в динамичное развитие потенциала Пензенской области!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.