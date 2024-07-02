15:32:21 Вторник, 2 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Лилия Савочкина возглавила следственный отдел по Ленинскому району Пензы СУ СКР

09:05 | 02.07.2024 | Общество

Печать

Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Подполковник юстиции Лилия Савочкина назначена руководителем следственного отдела по Ленинскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лилия Савочкина возглавила следственный отдел по Ленинскому району Пензы СУ СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Лилия Савочкина после окончания Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция» с 2005 по 2022 годы работала на различных должностях в органах следствия МВД.

В апреле 2022 года принята на должность следователя по особо важным делам следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы.

Затем работала инспектором и старшим инспектором контрольно-следственного отдела следственного управления СКР по Пензенской области.

Читайте также
Житель Кузнецка похитил бытовую технику у своего отца В Неверкинском районе мужчина угрожал убить супругу вилами
Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Кузнецке Жителю Кузнецка грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда
До двух лет лишения свободы может получить житель Наровчатского района, угрожавший бывшей супруге убийством Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама