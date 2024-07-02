Лилия Савочкина возглавила следственный отдел по Ленинскому району Пензы СУ СКР Общество

Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Подполковник юстиции Лилия Савочкина назначена руководителем следственного отдела по Ленинскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Лилия Савочкина после окончания Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция» с 2005 по 2022 годы работала на различных должностях в органах следствия МВД.

В апреле 2022 года принята на должность следователя по особо важным делам следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы.

Затем работала инспектором и старшим инспектором контрольно-следственного отдела следственного управления СКР по Пензенской области.