В Тамале прошла командно-штабная антитеррористическая тренировка Общество

Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Командно-штабная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей оперативного штаба в Пензенской области прошла на базе детского сада №5 рабочего поселка Тамала.

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Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, включая вопросы по недопущению захвата заложников и проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия отработан алгоритм действий работников детского сада при захвате заложников, а также информационного взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.