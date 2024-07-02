В Пензенской области прокуратура добилась признания незаконной передачи в аренду земельного участка площадью более 32 га Общество

Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области добилась признания незаконной передачи в аренду земельного участка общей площадью более 32 га.

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«[В ходе прокурорской проверки] установлено, что в 2022 году между администрацией Городищенского района и гражданином незаконно заключен договор аренды земельного участка общей площадью более 32 га, имеющего пересечения с землями лесного фонда. По иску прокурора решением районного суда договор аренды земельного участка признан недействительным. Решение суда исполнено», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что, по информации прокуратуры района, из единого государственного реестра недвижимости исключены сведения о принадлежности указанного земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения.

«Возбужденное следственным органом по материалам прокурорской проверки уголовное дело о халатности должностного лица ГКУ Пензенской области «Чаадаевское лесничество», предоставившего недостоверные сведения об отсутствии в границах земельного участка леса, прекращено судом по нереабилитирующим основаниям — в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — сказала собеседница агентства.