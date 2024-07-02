В Заречном стартует танцевальный проект «Танцуйте и будьте счастливы!» Общество

Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Танцевальный проект «Танцуйте и будьте счастливы!» стартует в Заречном Пензенской области в предстоящую среду, 3 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В течение июля запланированы летние мастер-классы по различным видам танцев на разных городских площадках, в том числе на свежем воздухе. [...] Расписание танцевальных занятий будет обновляться еженедельно. Так, 3 и 5 июля пришедшие вечером в центральный парк зареченцы смогут принять участие в мастер-классах по бачате, зумбе и другим видам танцев. 7 июля на фестивале семейных и народных традиций «Связь поколений» зареченцы [...] получат опыт участия в массовом танце — хороводе», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

Из него следует, что с сентября по ноябрь запланировано обучение воспитанников детсадов, школьников и представителей трудовых коллективов технике исполнения вальса.

«В День народного единства зареченцы разного возраста примут участие в массовом танце на фестивале «Русский хоровод» в ДК «Современник». [...] На декабрь намечен кубок главы по вальсу среди жителей Заречного», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в рамках проекта также запланированы мероприятия, направленные на расширение профессиональных компетенций хореографов.

«Различными мероприятиями проекта планируется охватить до 10 тыс. жителей», — указано в сообщении.