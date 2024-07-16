В Заречном суд удовлетворил иск владельца машины, по которой ударили ворота КПП Общество

Пенза, 16 июля 2024. PenzaNews. Зареченский городской суд Пензенской области удовлетворил иск владельца минивэна «Hyundai Н-1» о взыскании с войсковой части №3473 возмещения материального ущерба в размере 44 тыс. 900 рублей, причиненного в результате удара ворот КПП №6 по транспортному средству, а также судебных расходов.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, инцидент произошел 8 ноября 2023 года при выезде машины с территории КПП, при этом повреждения автомобиля были зафиксированы сотрудниками полиции.

«Представитель ответчика – войсковой части №3473 лишь частично признал исковые требования. Не оспаривал, что повреждения автомобилю истца были причинены в результате того, что часовой преждевременно нажал на кнопку шкафа управления, приведя ворота в движение. Но в то же время считал размер ущерба завышенным, поскольку, по его мнению, в действиях истца усматривалась грубая неосторожность, выразившаяся в том, что истец видел, что ворота стали закрываться, но продолжил движение. Однако доказательств совершения истцом каких-либо умышленных либо неосторожных действий, способствующих увеличению размера ущерба, суду не предоставил», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по ходатайству представителя ответчика судом была назначена судебная автотехническая экспертиза, во время которой установлен размер ущерба, причиненного автомобилю истца.

«В ходе рассмотрения дела судом установлено, что контролер войсковой части №3473 во время несения службы не убедился в том, что автомобиль истца полностью выехал из проезда, и преждевременно нажал кнопку закрытия ворот, отчего створка ворот ударила по автомобилю истца. Суд, исследовав все материалы дела, а также запись с видеорегистратора в автомобиле истца, вынес решение, которым требования истца были удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.