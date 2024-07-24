Олег Мельниченко показал штемпель для чеканки монет, найденный пензенскими археологами Общество

Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который проводит отпуск вместе с археологической экспедицией в Астраханской области, разместил в своем Telegram-канале снимок, на котором изображен найденный при раскопках штемпель для чеканки монет.

Фото: T.me/omelnichenko

«Это бронзовый штемпель для чеканки монет, найденный пензенскими археологами на раскопках Селитренного городища. Его очистили от многовековых наслоений, стала видна надпись, и возникла новая загадка, которую предстоит разгадывать историкам. Штемпель найден при раскопках древней столицы Золотой Орды — города Сарай ал-Джедида на территории современной Астраханской области. Но это чекан Азака — совсем другого города, современного Азова в области Ростовской. Между ними более чем приличное расстояние», — написал глава региона.

По его словам, «штемпель для монет, которые чеканились в Азаке, не должен был покидать пределы города».

«Как же он попал в Сарай ал-Джедид? Возможно, в доме стеклодува приют нашли не только честные ремесленники, но и фальшивомонетчики. Но это лишь одна из версий. Истину предстоит устанавливать ученым из Казани, которые займутся обработкой полученных материалов. Уверен, что при продолжении раскопок будет найдено еще немало интересного», — отметил Олег Мельниченко.