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Олег Мельниченко сообщил, что вместе с археологическим отрядом отправляется на исследование Старой Рязани

11:12 | 24.07.2024 | Общество

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Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, который проводит отпуск вместе с пензенской археологической экспедицией, сообщил, что отправляется на исследование Старой Рязани.

Олег Мельниченко сообщил, что вместе с археологическим отрядом отправляется на исследование Старой Рязани. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У ребят из пензенской археологической экспедиции, работающих на раскопках Селитренного городища в Астраханской области, закончилась смена. Но уже завтра здесь начнется новая — по программе «Академия отцов». Родительская смена для десяти семей из Пензенской области продлится до 5 августа, после чего им на замену приедет новая группа юных археологов — из туристических клубов Пензы, а также Сердобского и Каменского районов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 24 июля.

«А я вместе с нашим археологическим отрядом отправляюсь на исследование Старой Рязани, сожженной войсками хана Батыя. В этом году планируется закончить раскопки жилого квартала южной части этого городища», — добавил он.

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