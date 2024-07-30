15:33:02 Вторник, 30 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ограничения для транспорта введут в центре Пензы 31 июля и 1 августа в связи с открытием сборов «Гвардеец»

14:15 | 30.07.2024 | Общество

Печать

Пенза, 30 июля 2024. PenzaNews. Ограничения для транспорта будут введены в центре Пензы 31 июля и 1 августа в связи с проведением церемонии открытия юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» на набережной реки Суры у стелы «Росток».

Ограничения для транспорта введут в центре Пензы 31 июля и 1 августа в связи с открытием сборов «Гвардеец». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, с 22.00 среды, 31 июля, в течение суток будет ограничена стоянка на улице Славы — от улицы Кирова до улицы Урицкого, на улице Урицкого — от улицы Максима Горького до улицы Бакунина, а также на муниципальной парковке на улице Максима Горького, 5, за исключением машин, имеющих пропуск.

С 8.00 до 22.00 четверга, 1 августа, будет временно прекращено движение автомобилей по улице Славы — от улицы Кирова до улицы Урицкого, а также на улице Урицкого — от улицы Бакунина до улицы Максима Горького.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец» пройдут в Пензенской области с 1 по 21 августа.

Ожидается, что на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В. Хрулева соберутся более 300 будущих защитников Родины.

Юноши смогут познакомиться с настоящей армейской жизнью: будут жить в казармах, получат знания по основным военным дисциплинам, познакомятся с современными системами вооружения и боевой техникой.

Церемония открытия сборов впервые состоится в центре Пензы. На ней выступит пилотажная группа «Стрижи».

Читайте также
Около 300 человек посетили открытие «Кинометрии» в Пензе В хирургическом отделении пензенской областной больницы отремонтированы две операционные
В Сосновоборском районе ликвидирован лесной пожар В Бессоновском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре
Житель Мокшанского района получил 12 лет колонии особого режима за причинение смерти родственнику В Малой Ижморе вступили в завершающую стадию работы по капремонту водозаборного узла
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама