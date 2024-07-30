Ограничения для транспорта введут в центре Пензы 31 июля и 1 августа в связи с открытием сборов «Гвардеец» Общество

Пенза, 30 июля 2024. PenzaNews. Ограничения для транспорта будут введены в центре Пензы 31 июля и 1 августа в связи с проведением церемонии открытия юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» на набережной реки Суры у стелы «Росток».

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, с 22.00 среды, 31 июля, в течение суток будет ограничена стоянка на улице Славы — от улицы Кирова до улицы Урицкого, на улице Урицкого — от улицы Максима Горького до улицы Бакунина, а также на муниципальной парковке на улице Максима Горького, 5, за исключением машин, имеющих пропуск.

С 8.00 до 22.00 четверга, 1 августа, будет временно прекращено движение автомобилей по улице Славы — от улицы Кирова до улицы Урицкого, а также на улице Урицкого — от улицы Бакунина до улицы Максима Горького.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец» пройдут в Пензенской области с 1 по 21 августа.

Ожидается, что на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В. Хрулева соберутся более 300 будущих защитников Родины.

Юноши смогут познакомиться с настоящей армейской жизнью: будут жить в казармах, получат знания по основным военным дисциплинам, познакомятся с современными системами вооружения и боевой техникой.

Церемония открытия сборов впервые состоится в центре Пензы. На ней выступит пилотажная группа «Стрижи».