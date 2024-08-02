Олег Мельниченко поздравил десантников с Днем ВДВ Общество

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск.

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«Десантные войска всегда были и остаются подлинной школой мужества, стойкости, верности великой Родине, гордостью наших Вооруженных сил. Героизм, отвага, прекрасная профессиональная выучка, мобильность, боевое мастерство — отличительные качества военной элиты, какой вы по праву являетесь», — отметил глава региона.

Он добавил, что благодаря этим качествам десантники с честью выполняют поставленные командованием стратегические масштабные задачи по укреплению государственного оборонного могущества.

«Убежден, что так будет и впредь. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой, успехов в служении Отечеству!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.