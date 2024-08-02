Владимир Мутовкин поздравил десантников с Днем ВДВ Общество

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с 94-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В любых боях голубые береты одними из первых принимают вызов и идут навстречу врагу, для них нет невыполнимых задач, ничто не способно сломить их боевой дух и веру в победу. Мы гордимся подвигами пензенских воинов-десантников, участвовавших в Великой Отечественной войне, тех, кто прошел войну в Афганистане, Чечне, других горячих точках, и тех, кто сегодня с оружием в руках защищает суверенитет и целостность российского государства. Для нас эти храбрые воины всегда будут образцом героизма, стойкости и беззаветного служения Родине!» — отметил спикер гордумы.

Он выразил уверенность в том, что нынешнее поколение военнослужащих ВДВ, бережно храня традиции своих предшественников, достойно справится со всеми задачами.

«Желаю всем бойцам крылатой пехоты счастья, здоровья, неизменной удачи, верных друзей и, конечно же, мирного неба над головой! Пусть крепость десантного братства будет залогом могущества нашей Родины и спокойствия ее граждан!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.