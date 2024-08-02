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Прокуратура выявила нарушения в детском лагере «Солнечная долина» в Нижней Елюзани

16:20 | 02.08.2024 | Общество

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Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области выявила нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований, а также недостатки в медицинском обеспечении в ходе проверки в детском оздоровительном лагере «Солнечная долина» в селе Нижняя Елюзань.

Прокуратура выявила нарушения в детском лагере «Солнечная долина» в Нижней Елюзани. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В лагере не хватало тумбочек и полок в шкафах, имелись дефекты мебели, под одним из спальных корпусов скопился мусор, нарушался питьевой режим. В пищеблоке отсутствовали специализированные подносы и контейнеры. Не было представлено утвержденное двухнедельное меню питания для двух возрастных групп детей. Имелись нарекания к документам на продукты питания и условиям хранения продуктов. В нарушение требований пожарной безопасности в спальных комнатах и помещениях овощехранилища эксплуатировались светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), в комнате вожатых находились подключенные к электросети телефонные зарядные устройства», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что выявлены также нарушения в организации оказания медицинской помощи, оснащенности оборудованием и медикаментами, ведении меддокументации, хранении лекарственных препаратов.

«По итогам проверки прокуратура района возбудила в отношении начальника лагеря дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в отношении руководителя ООО «Здравница» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и ст. 6.28 КоАП РФ «Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий».

«Административные дела находятся на рассмотрении», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что директору ООО «Здравница» внесено представление об устранении нарушений.

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