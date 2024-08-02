20:54:55 Пятница, 2 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области благотворительная акция «Собери ребенка в школу» продлится по 29 августа

17:09 | 02.08.2024 | Общество

Печать

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в ходе которой нуждающимся семьям в Пензенской области будет оказана помощь в подготовке к новому учебному году, продлится по 29 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

В Пензенской области благотворительная акция «Собери ребенка в школу» продлится по 29 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2024 году благотворительная помощь [...] в первую очередь будет передана малообеспеченным семьям; семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; семьям, воспитывающим детей-инвалидов; семьям с детьми, находящимся под опекой», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что в рамках акции организован сбор школьной и спортивной формы, обуви, канцелярских товаров, ранцев и других вещей.

«Передать благотворительную помощь можно в пункт, открытый в каждом комплексном центре социального обслуживания населения региона», — добавляется в сообщении.

Читайте также
В Никольском районе пенсионерка использовала поддельное водительское удостоверение Вступил в силу приговор жителю Пензенского района, по вине которого трактор без водителя наехал на мужчину
В Заре близится к завершению строительство одного из домов для переселенцев В Пензе водитель кроссовера сбил ребенка
В хирургическом отделении пензенской областной больницы отремонтированы две операционные В Сосновоборском районе ликвидирован лесной пожар
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама