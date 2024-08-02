В Пензенской области благотворительная акция «Собери ребенка в школу» продлится по 29 августа Общество

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в ходе которой нуждающимся семьям в Пензенской области будет оказана помощь в подготовке к новому учебному году, продлится по 29 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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«В 2024 году благотворительная помощь [...] в первую очередь будет передана малообеспеченным семьям; семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; семьям, воспитывающим детей-инвалидов; семьям с детьми, находящимся под опекой», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что в рамках акции организован сбор школьной и спортивной формы, обуви, канцелярских товаров, ранцев и других вещей.

«Передать благотворительную помощь можно в пункт, открытый в каждом комплексном центре социального обслуживания населения региона», — добавляется в сообщении.