20:42:40 Понедельник, 5 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в программу сборов «Гвардеец» впервые включили занятия по изучению БПЛА

16:19 | 05.08.2024 | Общество

Печать

Пенза, 5 августа 2024. PenzaNews. Занятия по изучению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и управлению ими впервые включены в программу юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец», которые проходят в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензе в программу сборов «Гвардеец» впервые включили занятия по изучению БПЛА

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как пояснил начальник военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец» Александр Булгаков, в следующем году результаты управления БПЛА в рамках отдельной дисциплины будут учитываться в общекомандном зачете.

«В этом году ребята, помимо основных занятий, примут участие в культурной программе и исторических викторинах «Десять великих битв 1941–1945 годов», «Герои Великой Отечественной войны». Если хотя бы один «гвардеец» поступит в военное училище и посвятит себя службе Отечеству, я буду считать, что задача выполнена. Сейчас в пензенском артучилище учатся около 60 человек, которые были «гвардейцами», — сказал Александр Булгаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Читайте также
Уравновешиватель стаканов центрифуги приобретен для пензенского центра крови В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, который незаконно хранил порох
Главврач нижнеломовской ЦРБ оштрафован за невыполнение законных требований прокурора В Никольском районе пенсионерка использовала поддельное водительское удостоверение
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама