В Пензе в программу сборов «Гвардеец» впервые включили занятия по изучению БПЛА Общество

Пенза, 5 августа 2024. PenzaNews. Занятия по изучению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и управлению ими впервые включены в программу юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец», которые проходят в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как пояснил начальник военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец» Александр Булгаков, в следующем году результаты управления БПЛА в рамках отдельной дисциплины будут учитываться в общекомандном зачете.

«В этом году ребята, помимо основных занятий, примут участие в культурной программе и исторических викторинах «Десять великих битв 1941–1945 годов», «Герои Великой Отечественной войны». Если хотя бы один «гвардеец» поступит в военное училище и посвятит себя службе Отечеству, я буду считать, что задача выполнена. Сейчас в пензенском артучилище учатся около 60 человек, которые были «гвардейцами», — сказал Александр Булгаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.