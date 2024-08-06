Александр Басенко поручил отремонтировать фонтан в сквере имени Лермонтова в Пензе Общество

Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил отремонтировать фонтан в сквере имени М.Ю. Лермонтова.

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«Нужно подготовить всю необходимую документацию для передачи объекта на обслуживание в «Пензавтодор» и проведения ремонта, чтобы достопримечательность снова радовала пензенцев», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 5 августа.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на прошлой неделе представители управлений ЖКХ и муниципального имущества выезжали на место, чтобы проанализировать возможность восстановления фонтана. К настоящему времени определен перечень необходимых работ, включая прочистку чаши, колодца и сливной трубы.