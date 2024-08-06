23:52:48 Вторник, 6 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Александр Басенко поручил отремонтировать фонтан в сквере имени Лермонтова в Пензе

10:01 | 06.08.2024 | Общество

Печать

Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил отремонтировать фонтан в сквере имени М.Ю. Лермонтова.

Александр Басенко поручил отремонтировать фонтан в сквере имени Лермонтова в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно подготовить всю необходимую документацию для передачи объекта на обслуживание в «Пензавтодор» и проведения ремонта, чтобы достопримечательность снова радовала пензенцев», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 5 августа.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на прошлой неделе представители управлений ЖКХ и муниципального имущества выезжали на место, чтобы проанализировать возможность восстановления фонтана. К настоящему времени определен перечень необходимых работ, включая прочистку чаши, колодца и сливной трубы.

Читайте также
В Колышлейском районе суд признал недействительными договоры аренды земли, заключенные с четырьмя гражданами В селе Долгово установлена новая водонапорная башня
В Тамалинском районе мужчина угрожал убить мать сковородой Уравновешиватель стаканов центрифуги приобретен для пензенского центра крови
В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама