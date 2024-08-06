В Колышлейском районе суд признал недействительными договоры аренды земли, заключенные с четырьмя гражданами Общество

Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Суд по искам прокуратуры признал недействительными договоры аренды земельных участков для сенокошения, заключенные с четырьмя гражданами в Колышлейском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«В ходе проверки исполнения земельного законодательства прокуратура Колышлейского района Пензенской области установила, что в 2022 году администрация района предоставила четверым местным жителям в аренду на 3 года без проведения торгов пять земельных участков для сенокошения площадью от 18,5 до 35,16 га. Однако действующим законодательством максимально возможный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, установлен в размере 0,5 га», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что таким образом были нарушены права иных потенциальных землепользователей и незаконно создано преимущество в пользовании участками для отдельных граждан.

«По искам прокуратуры района Колышлейский районный суд признал недействительными договоры аренды указанных земельных участков, заключенных между районным комитетом по управлению муниципальным имуществом и четырьмя гражданами. Муниципальному образованию возвращено более 142 га сенокосных земель», — поясняется в тексте.